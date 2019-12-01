«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло», Криштиану Роналду забил пенальти

«Ювентус» в матче 14-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Сассуоло» — 2:2. Голы в составе туринцев забили Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду (с пенальти).

Отметим, что португалец забил первый гол за клуб за месяц. Последний раз он забил «Дженоа» (2:1) 30 октября.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице, но может пропустить вперед «Интер». «Сассуоло» — на 12-м месте.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

«Ювентус» — «Сассуоло» — 2:2 (1:1)

Голы: Бонуччи, 20 (1:0). Бога, 22 (1:1). Капуто, 47 (1:2). Криштиану Роналду, 68 — с пенальти (2:2).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт, Пьянич, Эмре Джан (Матюиди, 54), Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин (Рэмси, 79), Куадрадо, Бернардески (Дибала, 53).

«Сассуоло»: Турати, Толян, Романья, Кирьякопулос, Марлон, Маньянелли, Локателли, Траоре (Данкан, 62), Капуто, Джуричич (Мерт Мюлдюр, 72), Бога (Пелузо, 90).

Предупреждения: Джуричич, 40. Локателли, 65. Толян, 78. Кирьякопулос, 81. Мерт Мюлдюр, 87. Пьянич, 88.

Судья: Ла Пенна (Италия).

1 декабря. Турин. Стадион «Алльянц».