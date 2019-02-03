"Ювентус" сыграл вничью с "Пармой", Криштиану Роналду и Жервинью оформили дубль

"Ювентус" в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Пармой" со счетом 3:3. Дубль в составе туринцев оформил Криштиану Роналду. Кроме того, на его счету голевая передача.

Также два мяча забил нападающий гостей Жервинью. Свой второй гол он забил на 93-й минуте встречи.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Парма" занимает 12-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Ювентус" - "Парма" - 3:3 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 36 (1:0). Ругани, 62 (2:0). Барилла, 64 (2:1). Криштиану Роналду, 66 (3:1). Жервинью, 74 (3:2). Жервинью, 90+3 (3:3).

"Ювентус": Перин, Касерес, Ругани, Жоау Канселу, Матюиди, Хедира (Бентанкур, 79), Пьянич, Спинаццола, Криштиану Роналду, Манджукич, Дуглас Коста (Бернардески, 46. Эмре Джан, 86).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони, Барилла, Куцка (Спрокати, 86), Скоццарелла (Штулац, 76), Бьябьяни (Силигарди, 57), Жервинью, Инглезе.

Предупреждения: Барилла, 26. Скоццарелла, 28. Эмре Джан, 90+1.

Судья: Джакомелли (Италия).

2 февраля. Турин. Стадион "Ювентус".