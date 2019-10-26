«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в чемпионате Италии

«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии (1:1). В составе «бьянконери» голом отметился форвард Пауло Дибала (с пенальти), у хозяев поля одиннадцатиметровый реализовал хавбек Марко Манкосу.

«Ювентус» набрал 23 очка и остался на 1-м месте в турнирной таблице. «Лечче» с 8 баллами располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

«Лечче» — «Ювентус» — 1:1 (0:0)

Голы: Дибала, 50 — с пенальти (0:1). Манкосу, 56 — с пенальти (1:1).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Лучони, Меккарьелло (Рисполи, 72), Манкосу, Тахцидис, Маер (Табанелли, 58), Петриччоне, Фариас (Лападула, 46), Бабакар.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу (Куадрадо, 58), Сандру, де Лигт, Пьянич (Хедира, 67), Эмре Джан (Рабьо, 72), Бентанкур, Игуаин, Дибала, Бернардески.

Предупреждения: Кальдерони, 13. Россеттини, 18. Манкосу, 75. Бернардески, 79. Лападула, 87.

Судья: Валери.

26 октября. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты