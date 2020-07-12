«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» благодаря дублю Роналду с пенальти

«Ювентус» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Аталантой» — 2:2. У хозяев дубль с пенальти оформил Криштиану Роналду, у гостей забили Дуван Сапата и Руслан Малиновский. Встреча из-за коронавируса прошла без зрителей.

«Ювентус» с 76 очками возглавляет турнирную таблицу. «Аталанта» (67) — третья. Команда прервала победную серию из девяти матчей.

Чемпионат Италии. Серия А

32-й тур

«Ювентус» — «Аталанта» — 2:2 (0:1)

Голы: Сапата, 16 (0:1). Криштиану Роналду, 55 — с пенальти (1:1). Малиновский, 80 (1:2). Криштиану Роналду, 90 — с пенальти (2:2).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Ругани, 82), Данилу (Алекс Сандру, 56), де Лигт, Матюиди (Рэмси, 82), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 69), Бернардески (Дуглас Коста, 57).

«Аталанта»: Голлини, Паломино (Кальдара, 75), Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, де Рон, Фройлер (Тамез, 75), Гомес (Малиновский, 68), Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68).

Предупреждения: Бернардески, 10. Куадрадо, 29. Пашалич, 61. Рабьо, 73. Хатебур, 88.

Судья: Джакомелли.

11 июля. Турин. Стадион «Алльянц».