«Ювентус» сыграет в Суперкубке Италии в футболках с фамилиями, написанными на арабском языке
15:14
«Ювентус» на официальном сайте представил форму, в которой сыграет в Суперкубке Италии против «Лацио».
Фамилии игроков на футболке будут написаны на арабском языке. Форму разработали в сотрудничестве со известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари.
Матч между «Ювентусом» и «Лацио» пройдет 22 декабря в Саудовской Аравии.
The Bianconeri will don a special collector's item when they feature in the #SupercoppaItaliana on Sunday— JuventusFC (@juventusfcen) December 20, 2019
??https://t.co/ogzkInpiR1
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