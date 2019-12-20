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«Ювентус» сыграет в Суперкубке Италии в футболках с фамилиями, написанными на арабском языке

15:14
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«Ювентус» на официальном сайте представил форму, в которой сыграет в Суперкубке Италии против «Лацио».

Фамилии игроков на футболке будут написаны на арабском языке. Форму разработали в сотрудничестве со известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари.

Матч между «Ювентусом» и «Лацио» пройдет 22 декабря в Саудовской Аравии.

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