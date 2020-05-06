«Ювентус» сообщил о выздоровлении Дибалы от коронавируса

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала полностью восстановился после заболевания коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Аргентинец был третьим игроком туринцев, кто дал положительный результат на коронавирус в марте после защитника Даниеле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди. Двойной тест на мазок дал отрицательный результат у Дибалы, скоро он вернется к тренировкам.