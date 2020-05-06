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«Ювентус» сообщил о выздоровлении Дибалы от коронавируса

19:28
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала полностью восстановился после заболевания коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Аргентинец был третьим игроком туринцев, кто дал положительный результат на коронавирус в марте после защитника Даниеле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди. Двойной тест на мазок дал отрицательный результат у Дибалы, скоро он вернется к тренировкам.

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