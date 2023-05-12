«Ювентус» сообщил о травме Бонуччи
В «Ювентусе» рассказали о состоянии здоровья капитана туринцев Леонардо Бонуччи. Футболист был травмирован в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» (1:1) и был заменен на 61-й минуте.
После медицинского обследования было выявлено слабовыраженное повреждение приводящей мышцы левого бедра. Игрок уже приступил к программе реабилитации. Сроки восстановления не сообщаются.
Ранее Бонуччи объяснил, почему попросил замену в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:1).
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|
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|7
|8
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|64
|
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|62-35
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|
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|45-40
|46
|
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|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|
14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
|Салернитана
|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|
16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|
17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|
18
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
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|
20
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|34
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|12.05
|21:45
|
Лацио – Лечче
|- : -
|13.05
|16:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|13.05
|19:00
|
Специя – Милан
|- : -
|13.05
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|14.05
|13:30
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|16:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|14.05
|19:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|14.05
|21:45
|
Ювентус – Кремонезе
|- : -
|15.05
|21:45
|
Сампдория – Эмполи
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|
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|23
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Лаутаро Мартинес
Интер
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|
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Наполи
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
|
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Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
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|2
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