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Сегодня, 18:03

«Ювентус» сообщил о травме Бонуччи

Виктория Кравченко
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Леонардо Бонуччи.
Фото Reuters

В «Ювентусе» рассказали о состоянии здоровья капитана туринцев Леонардо Бонуччи. Футболист был травмирован в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» (1:1) и был заменен на 61-й минуте.

После медицинского обследования было выявлено слабовыраженное повреждение приводящей мышцы левого бедра. Игрок уже приступил к программе реабилитации. Сроки восстановления не сообщаются.

Ранее Бонуччи объяснил, почему попросил замену в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

Леонардо Бонуччи
Лига Европы УЕФА
ФК Ювентус
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