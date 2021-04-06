В «Ювентусе» сообщили, что Бернардески заразился коронавирусом
13:26
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба туринского клуба.
В клубе сообщили, что футболист изолирован от команды. Болезнь проходит бессимптомно.
В «Ювентусе» Бернардески выступает с лета 2017 года. До этого хавбек выступал в «Кротоне». В нынешнем сезоне серии А 27-летний итальянец провел на поле 24 матча и отдал две результативные передачи.
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