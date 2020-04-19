«Ювентус» согласовал условия контракта с Кьезой

Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. «Ювентус» уже согласовал условия контракта с отцом и агентом 22-летнего итальянцы Энрико Кьезой, сообщает La Stampa.

Туринский клуб готов платить футболисту 5 миллионов евро за сезон. Однако «Фиорентина» хотел бы продать Кьезу в другой клуб. В числе претендентов называются «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

«Фиалки» хотят выручить за трансфер около 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 5 передачами. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года.