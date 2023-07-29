«Ювентус» согласился с отстранением от еврокубков на сезон-2023/24
«Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу отстранения от участия в еврокубках в сезоне-2023/24. Туринский клуб не будет подавать апелляцию на решение УЕФА.
«Мы сожалеем о решении органа УЕФА по финансовому контролю клубов. Мы не разделяем ту трактовку, которая была дана, и по-прежнему твердо убеждены в правомерности наших действий и обоснованности наших доводов. Однако мы решили не обжаловать это решение. Это решение соответствует решению, принятому в мае прошлого года в контексте споров с федерацией футбола Италии. Как и в этом случае, мы предпочитаем положить конец периоду неопределенности и обеспечить полную прозрачность и уверенность для наших внутренних и внешних заинтересованных сторон в отношении участия клуба в будущих международных соревнованиях. Подача апелляции, возможно, в другие инстанции, с неопределенными результатами и сроками, усилит неопределенность в отношении нашего возможного участия в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25. Вместо этого мы хотим, чтобы первая команда, наши болельщики, наши спонсоры, поставщики и финансовые партнеры могли провести сезон-2023/24 с максимальным спокойствием и уверенностью в достижении результатов на поле, особенно после бурного прошлого сезона.
Несмотря на это болезненное решение, теперь мы можем встретить новый сезон, сосредоточившись на поле. Сейчас мы сосредоточим наше внимание на чемпионате и Кубке Италии: мы сделаем все возможное, чтобы доставить нашим болельщикам максимально возможное удовольствие от этих соревнований», — приводит пресс-служба «Ювентуса» слова президента клуба Джанлуки Ферреро.
В прошлом сезоне «Ювентус» занял 7-е место в турнирной таблице серии А и должен был сыграть в Лиге конференций. Однако из-за нарушений «бьянконери» были исключены из еврокубков на год и оштрафованы на 20 миллионов евро.
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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