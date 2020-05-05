«Ювентус» согласен продать Рэмси за 30 миллионов евро

«Ювентус» готов продать полузащитника Аарона Рэмси, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб согласен расстаться с 29-летним валлийцем, если получит предложение в 30 миллионов евро. Сообщается, что в игроке заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В сезоне-2019/20 Рэмси провел за «Ювентус» 24 матча, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость валлийца в 28 миллионов евро. Игрок присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года на правах свободного агента.