«Ювентус» снова хочет отдать Пьяцу в аренду

«Ювентус» намерен снова отдать в аренду нападающего Марко Пьяцу. Игрок набирает форму после второй травмы крестообразных связок и пока не выходил на поле в этом сезоне, сообщает Corriere dello Sport.

24-летний хорват перешел в «Юве» в 2016 году из загребского «Динамо». Клуб уже дважды отдавал его в аренду — в «Фиорентину» и «Шальке».

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