«Ювентус» сделал предложение по нападающему «Ливерпуля» Фирмино

«Ювентус» сделал предложение «Ливерпулю» по нападающему Роберто Фирмино, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

Туринцы хотят выкупить контракт 30-летнего бразильца за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Фирмино с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года.

В прошлом сезоне форвард провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.