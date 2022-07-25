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Сегодня, 09:10

«Ювентус» сделал предложение по нападающему «Ливерпуля» Фирмино

Руслан Минаев
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«Ювентус» сделал предложение «Ливерпулю» по нападающему Роберто Фирмино, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

Туринцы хотят выкупить контракт 30-летнего бразильца за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Фирмино с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года.

В прошлом сезоне форвард провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Роберту Фирмину
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ювентус
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