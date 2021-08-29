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«Ювентус» сделал Икарди главной целью до закрытия трансферного окна

16:28
Мауро Икарди. Фото AFP
Мауро Икарди. Фото AFP
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«Ювентус» намерен оформить трансфер нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди до закрытия трансферного окна. Это задача — приоритет туринского клуба на данный момент, сообщает Le Parisien.

Икарди перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера». В составе французской команды 28-летний нападающий принял участие в 66 играх во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал десять результативных передач.

Текущее соглашение аргентинского нападающего с французским клубом рассчитано еще на три сезона.

Футболист восстановится после травмы плеча, которую он получил в матче лиги 1 с «Брестом» (4:2), ближе к концу сентября.

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Иван Шитик все материалы автора

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