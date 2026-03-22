«Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью

«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев забил турецкий полузащитник Кенан Йылдыз, у гостей — итальянский нападающий Андреа Пинамонти. При счете 1:1 пенальти не реализовал итальянский хавбек «Ювентуса» Мануэль Локателли.

У «Ювентуса» серия из пяти матчей без поражений во всех турнирах. Команда идет на пятом месте в таблице чемпионата Италии (54 очка после 30 игр). «Сассуоло» (39 очков после 30 встреч) поднялся с 11-го на 10-е место.

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