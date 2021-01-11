Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сассуоло»

«Ювентус» в матче 17-го тура чемпионата Италии обыграл «Сассуоло» со счетом 3:1.

На гол Данилу, Аарона Рэмси и Криштиану Роналду гости ответили точным ударом Грегуара Дефреля. В конце первого тайма «Сассуоло» остался вдесятером после удаления Педро Обианга.

После этого матча «Ювентус» с 33 очками занимает четвертое место в серии А, «Сассуоло» с 29 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

«Ювентус» — «Сассуоло» — 3:1 (0:0)

Голы: Данилу, 50 (1:0). Дефрель, 58 (1:1). Рэмси, 82 (2:1). Криштиану Роналду, 90+2 (3:1).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Фработта, Мерих Демирал, Маккенни (Рэмси, 19. Мората, 86), Бентанкур (Рабьо, 46), Артур, Криштиану Роналду, Дибала (Кулушевски, 43), Кьеза (Бернардески, 86).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Каан Айхан, 86), Кирьякопулос, Феррари, Мерт Мюлдюр (Оддей, 73), Джуричич (Толян, 46), Обианг, Локателли, Траоре, Капуто (Лопес, 46), Дефрель (Бога, 67).

Предупреждения: Бонуччи, 13. Феррари, 17. Бентанкур, 34. Фработта, 71. Кулушевски, 79.

Удаление: Обианг, 45+1.

Судья: Масса (Италия).

10 января. Турин. Стадион «Алльянц».