«Ювентус» и «Сассуоло» сыграют в чемпионате Италии 21 марта

«Ювентус» и «Сассуоло» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Италии в субботу, 21 марта. Игру примет стадион «Альянц» в Турине (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Сассуоло» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.

21 марта, 22:45. Алльянц (Турин)

Матч «Ювентус» — «Сассуоло» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.40 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Ювентус» набрал 53 очка и занимал пятое место в таблице, а «Сассуоло» с 38 очками идет 11-м.

В предыдущем матче чемпионата «старая синьора» обыграла «Удинезе» (1:0), а соперником черно-зеленых была «Болонья» (1:0).