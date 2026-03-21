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21 марта, 19:45

«Ювентус» — «Сассуоло»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Ювентус» и «Сассуоло» сыграют в чемпионате Италии 21 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Ювентус» и «Сассуоло» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Италии в субботу, 21 марта. Игру примет стадион «Альянц» в Турине (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Сассуоло» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.
21 марта, 22:45. Алльянц (Турин)
Ювентус
1:1
Сассуоло

Матч «Ювентус» — «Сассуоло» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.40 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Ювентус» набрал 53 очка и занимал пятое место в таблице, а «Сассуоло» с 38 очками идет 11-м.

В предыдущем матче чемпионата «старая синьора» обыграла «Удинезе» (1:0), а соперником черно-зеленых была «Болонья» (1:0).

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ФК Сассуоло
ФК Ювентус
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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
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6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
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