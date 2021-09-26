«Ювентус» обыграл «Сампдорию», одержав вторую победу подряд в серии А
«Ювентус» обыграл «Сампдорию» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии.
В составе туринского клуба голами отметились Пауло Дибала, Леонардо Бонуччи и Мануэль Локателли.
После 6 туров «Ювентус» занимает 9-е место, набрав 8 очков. «Сампдория» с 5 очками располагается на 14-м месте.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Ювентус» — «Сампдория» — 3:2 (2:1)
Голы: Дибала, 10 (1:0). Бонуччи, 43 — с пенальти (2:0). Йосида, 44 (2:1). Локателли, 57 (3:1). Кандрева, 83 (3:2).
«Ювентус»: Перин, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт, Локателли, Бентанкур (Маккенни, 82), Куадрадо, Мората (Кин, 82), Дибала (Кулушевски, 22), Бернардески (Кьеллини, 70), Кьеза (Рэмси, 70).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Мурру (Ауджелло, 59), Депаоли (Адриэн Силва, 59), Колли, Кандрева, Экдаль (Дамсгор, 59), Торсби (Аскильдсен, 87), Квальярелла, Капуто (Торрегросса, 70).
Предупреждения: Торсби, 28. Мурру, 41. Экдаль, 45+2. Бентанкур, 53. Куадрадо, 66. Бонуччи, 84. Кин, 86.
Судья: Айрольди (Италия).
26 сентября. Турин. Стадион «Алльянц».
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