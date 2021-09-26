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«Ювентус» обыграл «Сампдорию», одержав вторую победу подряд в серии А

15:28

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии.

В составе туринского клуба голами отметились Пауло Дибала, Леонардо Бонуччи и Мануэль Локателли.

После 6 туров «Ювентус» занимает 9-е место, набрав 8 очков. «Сампдория» с 5 очками располагается на 14-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Ювентус» — «Сампдория» — 3:2 (2:1)

Голы: Дибала, 10 (1:0). Бонуччи, 43 — с пенальти (2:0). Йосида, 44 (2:1). Локателли, 57 (3:1). Кандрева, 83 (3:2).

«Ювентус»: Перин, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт, Локателли, Бентанкур (Маккенни, 82), Куадрадо, Мората (Кин, 82), Дибала (Кулушевски, 22), Бернардески (Кьеллини, 70), Кьеза (Рэмси, 70).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Мурру (Ауджелло, 59), Депаоли (Адриэн Силва, 59), Колли, Кандрева, Экдаль (Дамсгор, 59), Торсби (Аскильдсен, 87), Квальярелла, Капуто (Торрегросса, 70).

Предупреждения: Торсби, 28. Мурру, 41. Экдаль, 45+2. Бентанкур, 53. Куадрадо, 66. Бонуччи, 84. Кин, 86.

Судья: Айрольди (Италия).

26 сентября. Турин. Стадион «Алльянц».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 2
Рубин 0
2-й тайм

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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