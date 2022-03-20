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Сегодня, 18:54

Голы Влаховича и Дибалы принесли «Ювентусу» победу над «Салернитаной»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ювентус» — «Салернитана» — 2:0.
Фото Reuters

«Ювентус» победил «Салернитану» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Голами отметились нападающие Пауло Дибала и Душан Влахович.

Туринцы выиграли четвертый матч подряд и набрали 59 очков, оставаясь на четвертом месте.

«Салернитана» остается аутсайдером чемпионата Италии, замыкая турнирную таблицу (16 очков).

Италия. Серия А. 30-й тур
20 мар, 17:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Салернитана
Голы
Дибала, 5 (1:0), Влахович, 29 (2:0)
Ювентус
Щенсны Пеллегрини Кьеллини (Ругани, 46) де Лигт Де Шильо Рабьо Артур (Бернардески, 70) Данилу Куадрадо (Миретти, 90) Влахович (Кин, 90) Дибала (Мората, 58)
Салернитана
Сепе Руджери (Рибери, 69) Фасио Дьембер Маццокки Радованович (Кулибали, 78) Кулибали (Эдерсон, 46) Перотти (Верди, 60) Бонаццоли (Микаэл, 77) Зортеа Джурич
Предупреждения
Пеллегрини 40’, Данилу 82’, Рабьо 85’  -  Кулибали 24’, Верди 68’
Судьи
Айрольди (Италия)
Италия. Серия А. 30-й тур
20 мар, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:1
Верона
Голы
Ди Франческо, 26 (1:0), Канчелльери, 72 (1:1)
Нереализованный пенальти
Симеоне 65
Эмполи
Хендерсон Викарио Какаче Романьоли Фьямоцци Бандинелли (Тонелли, 80) Ди Франческо (Штулац, 69) Байрами (Ла Мантия, 46) Пинамонти
Верона
Канчелльери Монтипо Гюнтер Тамез Бесса (Терраччано, 84) Барак Симеоне
Предупреждения
Романьоли 46’, Паризи 75’  -  Казале 35’, Симеоне 66’, Канчелльери 75’
Судьи
Марченаро (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
ФК Салернитана
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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38 тур
18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 2 : 1
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 1 : 1
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 0 : 1
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 0 : 2
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 - : -
20.03 17:00
Ювентус – Салернитана
 - : -
20.03 20:00
Рома – Лацио
 - : -
20.03 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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