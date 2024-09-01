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Сегодня, 20:00

«Ювентус» — «Рома»: смотреть трансляцию матча серии А Италии

«Ювентус» сыграет с «Ромой» в матче 3-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Поль Погба.
Фото Global Look Press

«Ювентус» сыграет с «Ромой» в матче 3-го тура итальянской серии А в воскресенье, 1 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, начало матча — в 21.45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Рома

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Трансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru. Основные события игры «Ювентус» — «Рома» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В первых двух турах чемпионата Италии «Ювентус» победил «Комо» и «Верону» с одинаковым счетом 3:0. «Рома» сыграла вничью с «Кальяри» (0:0) и уступила «Эмполи» (1:2).

Сезон-2023/24 «Ювентус» завершил на третьем месте в чемпионате Италии, а «Рома» — на шестом.

Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 2 1 0 8-2 7
2
 Торино 3 2 1 0 5-3 7
3
 Ювентус 2 2 0 0 6-0 6
4
 Наполи 3 2 0 1 5-4 6
5
 Эмполи 3 1 2 0 3-2 5
6
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
7
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
8
 Парма 3 1 1 1 4-4 4
9
 Лацио 3 1 1 1 6-5 4
10
 Аталанта 3 1 0 2 5-6 3
11
 Верона 2 1 0 1 3-3 3
12
 Лечче 3 1 0 2 1-6 3
13
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
14
 Милан 3 0 2 1 5-6 2
15
 Кальяри 3 0 2 1 1-2 2
16
 Болонья 3 0 2 1 2-5 2
17
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
18
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
19
 Комо 2 0 1 1 1-4 1
20
 Венеция 3 0 1 2 1-4 1
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38 тур
30.08 19:30
Венеция – Торино
 0 : 1
30.08 21:45
Интер – Аталанта
 4 : 0
31.08 19:30
Болонья – Эмполи
 1 : 1
31.08 19:30
Лечче – Кальяри
 1 : 0
31.08 21:45
Лацио – Милан
 2 : 2
31.08 21:45
Наполи – Парма
 2 : 1
1.09 19:30
Фиорентина – Монца
 - : -
1.09 19:30
Дженоа – Верона
 - : -
1.09 21:45
Ювентус – Рома
 - : -
1.09 21:45
Удинезе – Комо
 - : -
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Матео Ретеги

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Аталанта

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Даниэль Москера

Верона

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Лацио

 2
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Ювентус

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 2
И К Ж
Патрик Доргу

Патрик Доргу

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 3 1 0
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Ассан Камара

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