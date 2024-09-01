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Сегодня, 23:39

«Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче серии А

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«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в домашнем матче 3-го тура серии А — 0:0.

Туринцы набрали семь очков и переместились на второе место в таблице чемпионата Италии. «Рома» поднялась на 16-ю строчку, набрав два балла.

В следующем матче «старая синьора» сыграет в гостях с «Эмполи», а «Рома» встретится на выезде с «Дженоа». Оба противостояния состоятся 15 сентября.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:0
Рома

В параллельном матче «Удинезе» с минимальным счетом обыграл «Комо». Победный гол забил Бреннер.

Благодаря этой виктории «Удинезе» перешло на четвертую позицию в таблице серии А. «Комо» осталось на 20-й строчке с одним баллом.

Ближайшим соперником «Удинезе» станет «Парма», а «Комо» сыграет против «Болоньи». Оба матча пройдут 15 сентября.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:0
Комо
Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
Серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 2 1 0 8-2 7
2
 Торино 3 2 1 0 5-3 7
3
 Ювентус 2 2 0 0 6-0 6
4
 Верона 3 2 0 1 5-3 6
5
 Наполи 3 2 0 1 5-4 6
6
 Эмполи 3 1 2 0 3-2 5
7
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
8
 Парма 3 1 1 1 4-4 4
9
 Дженоа 3 1 1 1 3-4 4
10
 Лацио 3 1 1 1 6-5 4
11
 Аталанта 3 1 0 2 5-6 3
12
 Фиорентина 3 0 3 0 3-3 3
13
 Лечче 3 1 0 2 1-6 3
14
 Милан 3 0 2 1 5-6 2
15
 Монца 3 0 2 1 2-3 2
16
 Кальяри 3 0 2 1 1-2 2
17
 Болонья 3 0 2 1 2-5 2
18
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
19
 Венеция 3 0 1 2 1-4 1
20
 Комо 2 0 1 1 1-4 1
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30.08 19:30
Венеция – Торино
 0 : 1
30.08 21:45
Интер – Аталанта
 4 : 0
31.08 19:30
Болонья – Эмполи
 1 : 1
31.08 19:30
Лечче – Кальяри
 1 : 0
31.08 21:45
Лацио – Милан
 2 : 2
31.08 21:45
Наполи – Парма
 2 : 1
1.09 19:30
Фиорентина – Монца
 2 : 2
1.09 19:30
Дженоа – Верона
 0 : 2
1.09 21:45
Ювентус – Рома
 - : -
1.09 21:45
Удинезе – Комо
 - : -
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 2
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 2
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 2
Самуэль Мбангула

Самуэль Мбангула

Ювентус

 2
И К Ж
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 3 1 0
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Ассан Камара

Ассан Камара

Удинезе

 2 0 0
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