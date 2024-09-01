«Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче серии А
«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в домашнем матче 3-го тура серии А — 0:0.
Туринцы набрали семь очков и переместились на второе место в таблице чемпионата Италии. «Рома» поднялась на 16-ю строчку, набрав два балла.
В следующем матче «старая синьора» сыграет в гостях с «Эмполи», а «Рома» встретится на выезде с «Дженоа». Оба противостояния состоятся 15 сентября.
В параллельном матче «Удинезе» с минимальным счетом обыграл «Комо». Победный гол забил Бреннер.
Благодаря этой виктории «Удинезе» перешло на четвертую позицию в таблице серии А. «Комо» осталось на 20-й строчке с одним баллом.
Ближайшим соперником «Удинезе» станет «Парма», а «Комо» сыграет против «Болоньи». Оба матча пройдут 15 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
3
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
6
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
8
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
11
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
12
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|
13
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
14
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
16
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|
18
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|1 : 0
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|2 : 2
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|2 : 1
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|2 : 2
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|0 : 2
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0