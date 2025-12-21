«Ювентус» обыграл «Рому»

«Ювентус» победил «Рому» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Счет на 44-й минуте открыл португальский нападающий хозяев Франсишку Консейсау. На 70-й минуте бельгийский форвард Лоис Опенда увеличил преимущество «Ювентуса». На 76-й минуте у гостей забил итальянский полузащитник Томмазо Бальданци.

«Ювентус» занимает пятое место в таблице чемпионата Италии с 29 очками после 16 встреч, у команды три победы подряд во всех турнирах. «Рома» (30 очков после 16 матчей) расположилась на четвертом месте, она проиграла после двух побед подряд.

В следующем матче Серии А «Ювентус» 27 декабря сыграет на выезде с «Пизой». «Рома» 29 декабря примет «Дженоа».