«Ювентус» обыграл «Рому»
«Ювентус» победил «Рому» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии — 2:1.
Счет на 44-й минуте открыл португальский нападающий хозяев Франсишку Консейсау. На 70-й минуте бельгийский форвард Лоис Опенда увеличил преимущество «Ювентуса». На 76-й минуте у гостей забил итальянский полузащитник Томмазо Бальданци.
«Ювентус» занимает пятое место в таблице чемпионата Италии с 29 очками после 16 встреч, у команды три победы подряд во всех турнирах. «Рома» (30 очков после 16 матчей) расположилась на четвертом месте, она проиграла после двух побед подряд.
В следующем матче Серии А «Ювентус» 27 декабря сыграет на выезде с «Пизой». «Рома» 29 декабря примет «Дженоа».
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
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9
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10
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Торино
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|0-0
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13
|Парма
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0
|0
|0-0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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