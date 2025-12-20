«Ювентус» и «Рома» сыграют в чемпионате Италии 20 декабря

«Ювентус» и «Рома» сыграют в матче 16-го тура чемпионата Италии в субботу, 20 декабря. Игру примет стадион «Альянц» в Турине (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Рома» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур.

20 декабря 2025, 22:45. Алльянц (Турин)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 22.40 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Ювентус» набрал 26 очков и занимает пятое место в таблице, а «Рома» с 30 очками идет четвертой.

В предыдущем матче чемпионата «Cтарая синьора» обыграла «Болонью» (1:0), а соперником римлян был «Комо» (1:0).