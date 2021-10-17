«Ювентус» — «Рома»: Дзаньоло получил травму и был заменен
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче восьмого тура чемпионата Италии против «Ювентуса». Он был заменен.
На 26-й минуте вместо него вышел Стефан Эль-Шаарави. О степени серьезности повреждения информации пока нет.
«Ювентус» ведет со счетом 1:0. На 16-й минуте счет открыл Мойзе Кин.
22-летний Николо Дзаньоло ранее дважды перенес разрыв крестообраных связок колена, из-за чего, в частности, пропустил победный для сборной Италии Евро-2020
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