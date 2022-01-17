«Ювентус» решил отозвать предложение по новому контракту Дибалы

«Ювентус» решил отменить свое предложение нападающему Пауло Дибале по новому контракту, согласно которому он должен получать 8 миллионов евро в год плюс бонусы — 2 миллиона евро в год, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, туринский клуб хочет снизить оклад игрока. В клубе уверены, что до закрытия зимнего трансферного окна ему не поступит больше выгодных предложений.

Сообщалось, что в аргентинце заинтересованы «Тоттенхэм», «Барселона», «Атлетико» и «Интер».