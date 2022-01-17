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Сегодня, 07:23

«Ювентус» решил отозвать предложение по новому контракту Дибалы

Виктория Кравченко

«Ювентус» решил отменить свое предложение нападающему Пауло Дибале по новому контракту, согласно которому он должен получать 8 миллионов евро в год плюс бонусы — 2 миллиона евро в год, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, туринский клуб хочет снизить оклад игрока. В клубе уверены, что до закрытия зимнего трансферного окна ему не поступит больше выгодных предложений.

Сообщалось, что в аргентинце заинтересованы «Тоттенхэм», «Барселона», «Атлетико» и «Интер».

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.

Пауло Дибала
ФК Ювентус
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