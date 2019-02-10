"Ювентус" разгромил "Сассуоло", Роналду забил гол

"Ювентус" с разгромным счетом обыграл "Сассуоло" в матче 23-го тура чемпионата Италии (3:0). Голами в составе "бьянконери" отметились полузащитники Сами Хедира и Эмре Джан, а также форвард Криштиану Роналду.

"Ювентус" набрал 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 30 баллами располагается на 11-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Сассуоло" - "Ювентус" - 0:3 (0:1)

Голы: Хедира, 23 (0:1). Криштиану Роналду, 70 (0:2). Эмре Джан, 86 (0:3).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Маньяни, Бурабия (Маньянелли, 79), Джуричич (Матри, 56), Локателли, Сенси, Бабакар (Бога, 59), Берарди.

"Ювентус": Щенсны, Касерес, Де Шильо, Сандру, Ругани, Матюиди (Эмре Джан, 85), Хедира (Бентанкур, 66), Пьянич, Криштиану Роналду, Манджукич, Бернардески (Дибала, 83).

Предупреждения: Пьянич, 6. Сандру, 27. Маньяни, 30. Бурабия, 38. Лирола, 90+4.

Судья: Маццолени.

10 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

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