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«Ювентус» рассматривает продажу полузащитника Маккенни

08:55
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«Ювентус» может продать полузащитника Уэстона Маккенни, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, несколько клубов уже сделали предложение по 22-летнему футболисту. Маккенни может сменить команду из-за трансфера Мануэля Локателли, которого «Ювентус» арендовал у «Сассуоло» на два года.

Контракт Маккенни с «Юве» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне он забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 46 матчах за туринцев во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://gianlucadimarzio.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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