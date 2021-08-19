«Ювентус» рассматривает продажу полузащитника Маккенни

«Ювентус» может продать полузащитника Уэстона Маккенни, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, несколько клубов уже сделали предложение по 22-летнему футболисту. Маккенни может сменить команду из-за трансфера Мануэля Локателли, которого «Ювентус» арендовал у «Сассуоло» на два года.

Контракт Маккенни с «Юве» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне он забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 46 матчах за туринцев во всех турнирах.