«Ювентус» рассматривает Милинковича-Савича как альтернативу Погба

«Ювентус» интересуется полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает Goal.com.

По информации источника, «бьяконери» рассматривают 25-летнего серба как запасной вариант в случае, если не получится приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

На счету Милинковича-Савича 5 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «Лацио» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 64 миллиона евро.