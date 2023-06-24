«Ювентус» рассчитывает продлить контракт с Рабьо

«Ювентус» надеется, что сумеет договориться, с полузащитником Адриеном Рабьо о продлении контракта с командой, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, предложение «Ювентуса» сейчас является лучшим из тех, что имеются у 28-летнего француза.

Действующий контракт Рабьо истекает в конце июня.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 48 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.