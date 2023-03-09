«Ювентус» пытается договориться с Зиданом о контракте

«Ювентус» все еще старается заполучить француза Зинедина Зидана. В клубе хотят, чтобы он сменил Массимилиано Аллегри на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, переговоры проходят сложно. Детали того, что предлагает «Ювентус» Зидану — не сообщаются.

Зидан играл в «Ювентусе» с 1996 по 2001 год, после чего перешел в «Реал» и свою карьеру завершал именно там.

На данный момент французский тренер находится без работы.