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Сегодня, 11:47

«Ювентус» пытается договориться с Зиданом о контракте

Виктория Кравченко
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«Ювентус» все еще старается заполучить француза Зинедина Зидана. В клубе хотят, чтобы он сменил Массимилиано Аллегри на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, переговоры проходят сложно. Детали того, что предлагает «Ювентус» Зидану — не сообщаются.

Зидан играл в «Ювентусе» с 1996 по 2001 год, после чего перешел в «Реал» и свою карьеру завершал именно там.

На данный момент французский тренер находится без работы.

Зинедин Зидан
ФК Ювентус
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
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 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
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 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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