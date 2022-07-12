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Сегодня, 14:48

«Ювентус» интересуется защитником «Вильярреала» Торресом

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу, сообщает Sky Sport.

По информации источника, 25-летний испанец попал в шорт-лист туринского клуба в связи с вероятным уходом защитника Маттейса де Лигта в «Баварию».

Отмечается, что «бьянконери» хотят сначала найти нового защитника, а уже затем перейти к оформлению трансфера с мюнхенским клубом.

В списке потенциальных новичков «Старой синьоры» помимо Торреса значатся Калиду Кулибали из «Наполи», Глейсон Бремер из «Торино», Габриэл Магальяэс из «Арсенала», а также Бенуа Бадиашиле из «Монако».

Источник: https://sport.sky.it/calciomercato/2022/07/11/juventus-de-ligt-koulibaly-bremer-pau-torres-badiashile
Маттейс де Лигт
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