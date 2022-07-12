«Ювентус» интересуется защитником «Вильярреала» Торресом
«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу, сообщает Sky Sport.
По информации источника, 25-летний испанец попал в шорт-лист туринского клуба в связи с вероятным уходом защитника Маттейса де Лигта в «Баварию».
Отмечается, что «бьянконери» хотят сначала найти нового защитника, а уже затем перейти к оформлению трансфера с мюнхенским клубом.
В списке потенциальных новичков «Старой синьоры» помимо Торреса значатся Калиду Кулибали из «Наполи», Глейсон Бремер из «Торино», Габриэл Магальяэс из «Арсенала», а также Бенуа Бадиашиле из «Монако».
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14
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15
|Сампдория
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16
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Ювентус – Сассуоло
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