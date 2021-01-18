«Ювентус» общался с «Дженоа» по поводу трансфера Шомуродова

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб уже общался с клубом из Генуи относительно возможности трансфера 25-летнего форварда, утверждает Calciomercato.

Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года из «Ростова». Итальянский клуб заплатил за игрока сборной Узбекистана 7,5 миллиона евро.

Шомуродов успел провести в серии А 12 матчей. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.