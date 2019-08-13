"Ювентус" провел презентацию Данилу. Фото

"Ювентус" во вторник 13 августа презентовал новичка команды защитника Данилу, ранее выступавшего за "Манчестер Сити".

- В Турине есть все условия, чтобы быть очень счастливым, - приводит "Ювентус" слова Данилу в официальном Twitter. - Для меня важна атмосфера не только на поле, так и за его пределами, и в Сарри я увидел отличное отношение к команде.

28-летний бразилец в прошлом сезоне провел 22 матча за "Сити" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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