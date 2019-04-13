"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил шанс оформить чемпионство сегодня

"Ювентус" уступил СПАЛу в матче 32-го тура чемпионата Италии - 1:2. Туринцы выступали без ряда футболистов основного состава, включая лидера атак Криштиану Роналду.

"Юве" упустил шанс оформить титул чемпиона уже сегодня. Отставание "Наполи" составляет 20 очков, неаполитанцы провели на одну игру меньше. Команда Массимилиано Аллегри может получить скудетто завтра, если "Наполи" не сможет обыграть на выезде "Кьево".

"Ювентусу" для седьмого чемпионства подряд достаточно в оставшихся шести играх набрать одно очко.

Чемпионат Италии

Серия A

32-й тур

СПАЛ - "Ювентус" - 2:1 (0:1)

Голы: Кин, 30 (0:1). Бонифаци, 49 (1:1). Флоккари, 74 (2:1).

СПАЛ: Вивиано, Ционек, Викари, Бонифаци, Миссироли, Скьяттарелла (Вальдифиори, 70), Фарес, Мурджа, Лаццари, Флоккари (Реджини, 85), Петанья.

"Ювентус": Перин, Барцальи (Бернардески, 81), Де Шильо, Жоау Канселу, Спинаццола, Кастанос (Николусси Кавилья, 61), Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Кин (Мавидиди, 69).

Предупреждения: Лаццари, 28. Куадрадо, 38. Жоау Канселу, 45+1. Флоккари, 74. Фарес, 83. Миссироли, 87.

Судья: Довери.

13 апреля. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".