«Ювентус» проиграл 30-ю апелляцию на передачу «Интеру» чемпионства-2006
20:05
Иск «Ювентуса» против Федерации футбола Италии, «Интера» и Олимпийского комитета Италии об отмене решения о передаче чемпионского титула сезона-2005/06 в пользу миланского клуба снова был отклонен. Это случилось уже в 30-й раз, сообщает Tuttosport.
«Ювентус» заплатит 10 тысяч евро в качестве судебных издержек.
В 2006 году туринский клуб стал участником коррупционного скандала и был отправлен в серию Б. В свою очередь, чемпионский титул-2005/06 отдали «Интеру», хотя он финишировал лишь третьими.
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