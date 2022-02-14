«Ювентус» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 11 матчей

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

У берагамского клуба отличился Руслан Малиновский. «Ювентус» спася от поражения благодаря голу Данилу в концовке.

«Старая синьора» продлила серию без поражений в чемпионате до 11 игр. «Юве» одержал семь побед при четырех ничьих. Последнее поражение им нанесла именно «Аталанта» (1:0) 27 ноября.

«Аталанта» набрала 44 очка. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. У «Юве» 46 очков и четвертая позиция.