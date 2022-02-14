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Сегодня, 01:21

«Ювентус» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 11 матчей

Евгений Петров
Корреспондент

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

У берагамского клуба отличился Руслан Малиновский. «Ювентус» спася от поражения благодаря голу Данилу в концовке.

«Старая синьора» продлила серию без поражений в чемпионате до 11 игр. «Юве» одержал семь побед при четырех ничьих. Последнее поражение им нанесла именно «Аталанта» (1:0) 27 ноября.

«Аталанта» набрала 44 очка. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. У «Юве» 46 очков и четвертая позиция.

ФК Аталанта
ФК Ювентус
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
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 Милан 25 17 4 4 50-26 55
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 25 13 7 5 37-22 46
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 25 12 4 9 42-32 40
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 25 10 6 9 47-40 36
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 25 8 7 10 38-48 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
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14
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15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 25 6 5 14 33-42 23
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
19
 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 24 3 4 17 17-56 12
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38 тур
12.02 17:00
Лацио – Болонья
 3 : 0
12.02 20:00
Наполи – Интер
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12.02 22:45
Торино – Венеция
 1 : 2
13.02 14:30
Милан – Сампдория
 1 : 0
13.02 17:00
Верона – Удинезе
 4 : 0
13.02 17:00
Дженоа – Салернитана
 1 : 1
13.02 17:00
Эмполи – Кальяри
 1 : 1
13.02 20:00
Сассуоло – Рома
 2 : 2
13.02 22:45
Аталанта – Ювентус
 1 : 1
14.02 22:45
Специя – Фиорентина
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

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Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

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Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

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Болонья

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