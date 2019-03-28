"Ювентус" продлил контракт с Ругани

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Даниэле Ругани. Новое соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до 2023 года.
Una storia con la Juve che continua ❤ ⚪⚫@DanieleRugani, bianconero fino al 2⃣0⃣2⃣3⃣ 🎉 https://t.co/yUD6zhkQ78 pic.twitter.com/k7UFRGyBZK– JuventusFC (@juventusfc) 28 марта 2019 г.
Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе "бьянконери" он трижды выигрывал чемпионат Италии, три раза - Кубок Италии и дважды - Суперкубок этой страны.
В текущем сезоне Ругани провел 14 матчей за "Ювентус" и забил 2 гола.
Загрузка...