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Сегодня, 13:20

«Ювентус» продлил контракт с Куадрадо до 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» продлил контракт с полузащитником Хуаном Куадрадо, сообщает официальный сайт туринского клуба.

33-летний колумбиец подписал соглашение до 2023 года.

Куадрадо играет за «Ювентус» с 2015 года. На счету полузащитника 24 гола и 53 передачи в 262 матчах за туринский клуб.

Источник: https://www.juventus.com/en/news/articles/cuadrado-renewal
Хуан Куадрадо
Футбол
ФК Ювентус
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Ювентус

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Верона

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Интер

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Лацио

 7
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Николо Дзаньоло

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 24 1 8
Кельвен Амиан

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