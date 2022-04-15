«Ювентус» продлил контракт с Куадрадо до 2023 года

«Ювентус» продлил контракт с полузащитником Хуаном Куадрадо, сообщает официальный сайт туринского клуба.

33-летний колумбиец подписал соглашение до 2023 года.

Куадрадо играет за «Ювентус» с 2015 года. На счету полузащитника 24 гола и 53 передачи в 262 матчах за туринский клуб.