«Ювентус» продлил контракт с Миликом

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба туринцев.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

31-летний поляк выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за повреждений. В последний раз форвард выходил на поле в мае 2024 года. Всего на счету Милика 17 забитых мячей и 2 голевые передачи в 75 матчах в туринском клубе.