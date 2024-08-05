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Сегодня, 15:21

«Ювентус» продлил контракт с Бремером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Бремер подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба туринцев.

Новое соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до 2029 года.

Бремер выступает за «Ювентус» с 2022 года. Он провел за команду 83 матча, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 60 миллионов евро.

Футбол
ФК Ювентус
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