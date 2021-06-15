«Ювентус» продлил аренду Альваро Мораты на год

Нападающий Альваро Мората останется в «Ювентусе» еще на один сезон. Туринский клуб продлил аренду форварда «Атлетико» на год, сообщает сайт клуба.

UFFICIALE | Rinnovato fino al 2022 il prestito di @AlvaroMorata!#Morata2022 ?? — JuventusFC (@juventusfc) June 15, 2021

В завершившемся сезоне-2020/2021 28-летний Мората провел за «Ювентус» 44 матча. На счету испанского форварда 20 голов и 12 результативных передач на партнеров.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, туринский клуб заплатит «Атлетико» 10 миллионов евро за повторную годовую аренду до конца сезона-2021/22.

Новый главный тренер клуба Массимилиано Аллегри выразил желание, чтобы Мората был частью команды на следующий сезон.