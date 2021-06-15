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«Ювентус» продлил аренду Альваро Мораты на год

22:43
Альваро Мората остается в «Ювентусе». Фото ФК «Ювенутс»
Альваро Мората остается в «Ювентусе». Фото ФК «Ювенутс»
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Нападающий Альваро Мората останется в «Ювентусе» еще на один сезон. Туринский клуб продлил аренду форварда «Атлетико» на год, сообщает сайт клуба.

В завершившемся сезоне-2020/2021 28-летний Мората провел за «Ювентус» 44 матча. На счету испанского форварда 20 голов и 12 результативных передач на партнеров.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, туринский клуб заплатит «Атлетико» 10 миллионов евро за повторную годовую аренду до конца сезона-2021/22.

Новый главный тренер клуба Массимилиано Аллегри выразил желание, чтобы Мората был частью команды на следующий сезон.

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Иван Шитик все материалы автора
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