Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» приобрел Кулушевски. Игрок проведет остаток сезона в аренде в «Парме»

23:26
Теги:

«Ювентус» оформил трансфер полузащитника Деяна Кулушевски. Туриснкий клуб заплатил «Аталанте» за 19-летнего шведа 35 миллионов евро. Сумма будет разбита на пять траншей, сообщает официальный сайт «Юве».

С игроком подписан контракт до 2024 года. Однако нынешний сезон Кулушевски закончит в «Парме», где выступал ранее на правах аренды.

В текущем сезон он провел 19 матчей за «Парму» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир