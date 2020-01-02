«Ювентус» приобрел Кулушевски. Игрок проведет остаток сезона в аренде в «Парме»
23:26
«Ювентус» оформил трансфер полузащитника Деяна Кулушевски. Туриснкий клуб заплатил «Аталанте» за 19-летнего шведа 35 миллионов евро. Сумма будет разбита на пять траншей, сообщает официальный сайт «Юве».
UFFICIALE | Dejan Kulusevski ? un giocatore della Juventus!— JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020
?? https://t.co/SnkMHHZsmy pic.twitter.com/jSwZVus6ig
С игроком подписан контракт до 2024 года. Однако нынешний сезон Кулушевски закончит в «Парме», где выступал ранее на правах аренды.
В текущем сезон он провел 19 матчей за «Парму» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...