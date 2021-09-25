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«Ювентус» принял условия Дибалы по новому контракту

16:07
Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP
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«Ювентус» принял условия форварда Пауло Дибала для продления контракта, сообщает La Repubblica. Аргентинец требовал 10 млн евро в год по новому соглашению.

«Ювентус» все-таки согласился платить Дибала 10 млн евро, но с учетом бонусов. Стороны близки к заключению нового контракта, по которому аргентинец станем вторым самым высокооплачиваемым игроком команды. Больше него будет получать только защитник Маттейс де Лигт. Зарплата голландца в Турине составляет 12 млн евро в год.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/22 27-летний аргентинец провел за команду 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

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Иван Шитик все материалы автора

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