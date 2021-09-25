«Ювентус» принял условия Дибалы по новому контракту
«Ювентус» принял условия форварда Пауло Дибала для продления контракта, сообщает La Repubblica. Аргентинец требовал 10 млн евро в год по новому соглашению.
«Ювентус» все-таки согласился платить Дибала 10 млн евро, но с учетом бонусов. Стороны близки к заключению нового контракта, по которому аргентинец станем вторым самым высокооплачиваемым игроком команды. Больше него будет получать только защитник Маттейс де Лигт. Зарплата голландца в Турине составляет 12 млн евро в год.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/22 27-летний аргентинец провел за команду 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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