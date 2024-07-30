«Ювентус» презентовал гостевую форму на сезон-2024/25

«Ювентус» на официальном сайте представил гостевую форму на следующий сезон.

Комплект выполнен в ярком желтом цвете, форма заимствует культовые полоски, которые обычно характерны для домашней футболки туринцев.

«Ювентус» презентовал гостевую форму на сезон-2024/25. Фото ФК «Ювентус»

Форма разработана компанией adidas.