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«Ювентус» презентовал гостевую форму на сезон-2024/25

Виктория Кравченко
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«Ювентус» презентовал гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото ФК «Ювентус»
«Ювентус» презентовал гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото ФК «Ювентус»
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«Ювентус» на официальном сайте представил гостевую форму на следующий сезон.

Комплект выполнен в ярком желтом цвете, форма заимствует культовые полоски, которые обычно характерны для домашней футболки туринцев.

«Ювентус» презентовал гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото ФК «Ювентус»

Форма разработана компанией adidas.

Новый сезон серии А стартует 17 августа. В первом туре «Юве» встретится с «Комо».

ФК Ювентус
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 - : -
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 - : -
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