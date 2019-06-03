"Ювентус" представил тренировочную форму. Она черно-розовая и сделана из пластика. Фото

"Ювентус" представил форму, в которой футболисты будут проводить предматчевые тренировки в следующем сезоне.

Экипировка разработана совместно с adidas и Parley for the Oceans, организации по защите мирового океана от загрязнения пластиком. В ее основе – переработанные пластиковые бутылки, одноразовая посуда и пакеты, выловленный в прибрежных водах.

Форма выполнена в виде черно-розовых пятен и разводов.

Parley for the Oceans и adidas ранее уже создавали экипировку из пластика для "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Баварии"​.