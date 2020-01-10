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«Ювентус» предложит Доннарумме пятилетний контракт

10 января 2020, 22:51

«Ювентус» проявляет интерес к вратарю «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, утверждает Sport Mediaset. Туринский клуб хочет предложить 20-летнему голкиперу пятилетний контракт с зарплатой в 9 миллионов евро в год, на 3 миллиона больше его нынешней зарплаты.

На переход Доннаруммы в «Юве» может повлиять сотрудничество туринцев с агентом голкипера Мино Райолой.

Доннарумма в нынешнем сезоне провел 17 матчей в серии A, пропустив 23 мяча.

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