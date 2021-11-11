«Ювентус» предложил «Роме» бесплатно арендовать Рэмзи

«Ювентус» хочет предложить «Роме» арендовать полузащитника Аарона Рэмзи, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб готов выплачивать 60% зарплаты Рэмзи.

Отмечается, что главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью нравится полузащитник.

В нынешнем сезоне 30-летний валлиец провел пять матчей за «Ювентус» и не отметился результативными действиями.