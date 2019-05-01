"Ювентус" рассчитывает в летнее трансферное окно купить у "Интера" нападающего Мауро Икарди. Как сообщает TuttoMercatoWeb, туринский клуб предложил аргентинцу зарплату 8,5 миллиона евро в год, не считая бонусов, которые могут составить до 3-х миллионов евро за сезон. Соглашение будет рассчитано на длительный срок.

Ранее также СМИ писали об интересе к Икарди со стороны "ПСЖ", "Атлетико" и "Наполи". Неаполитанцы даже предлагали зарплату 9 миллионов евро в год.

В этом сезоне 26-летний аргентинец забил 16 голов и сделал 5 голевых передач в 33 матчах во всех турнирах.