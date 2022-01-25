«Ювентус» предложил «Фиорентине» 75 миллионов евро за Влаховича

«Ювентус» сделал официальное предложение по трансферу нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Туринский клуб готов заплатить за игрока 75 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клубы уже достигли предварительной договоренности о сделке.

24 января сообщалось, что стороны уже согласовали личный контракт, по которому 21-летний серб будет получать 7 миллионов евро.

Отметим, ранее «Арсенал» сделал предложение в размере 70 миллионов евро за серба.

В текущем сезоне Влахович сыграл 24 матча за «Фиорентину», забил 20 голов и отдал четыре передачи. Контракт нападающего истекает в 2023 году.