«Ювентус» предлагает Дибале контракт на 8 миллионов евро в год

«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала продолжают переговоры по новому контракту.

Как сообщает Calciomercato.com, клуб готов предложить футболисту первоначальный контракт, о котором договаривались в октябре — 8 миллионов евро за сезон плюс 2-3 миллиона в виде различных бонусов. Но руководство требует, чтоб агент Дибалы Хорхе Антун согласился отказаться от значительной части комиссии за сделку.

Действующий контракт аргентинского футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.