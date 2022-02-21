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Сегодня, 08:44

«Ювентус» предлагает Дибале контракт на 8 миллионов евро в год

Анна Горшкова
Корреспондент

«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала продолжают переговоры по новому контракту.

Как сообщает Calciomercato.com, клуб готов предложить футболисту первоначальный контракт, о котором договаривались в октябре — 8 миллионов евро за сезон плюс 2-3 миллиона в виде различных бонусов. Но руководство требует, чтоб агент Дибалы Хорхе Антун согласился отказаться от значительной части комиссии за сделку.

Действующий контракт аргентинского футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/juve-arriva-la-comunicazione-per-dybala-ecco-la-condizione-per-i-39860
Пауло Дибала
Футбол
ФК Ювентус
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